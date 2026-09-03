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03.09.2026 06:37:00
Jinzhou New China Dragon Molybdenum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jinzhou New China Dragon Molybdenum hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.13 CNY gegenüber -0.220 CNY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 2.28 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 76.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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