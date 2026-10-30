Jinxi Axle Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jinxi Axle Company hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Jinxi Axle Company ebenfalls ein EPS von 0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 479.1 Millionen CNY gegenüber 264.1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch