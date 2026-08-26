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26.08.2026 06:37:00
Jinneng Science&Technology legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jinneng Science&Technology hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.060 CNY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27.26 Prozent auf 5.20 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.09 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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