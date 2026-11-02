JinkoSolar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JinkoSolar hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.47 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.000 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 10.52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.02 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch