JinkoSolar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JinkoSolar hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2.320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JinkoSolar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 27.00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch