JinkoSolar adhère au Pacte mondial des Nations Unies

SHANGHAI, 23 avril 2021 /PRNewswire/ -- JinkoSolar Holding Co., Ltd. (la « société », ou « JinkoSolar ») (NYSE: JKS ), l'un des fabricants de modules solaires les plus importants et les plus innovants au monde, a annoncé son adhésion aux Nations Unies (ONU) Le Pacte mondial, la plus grande initiative de développement durable au monde. Sous l'égide du Pacte mondial des Nations Unies, les signataires sont encouragés à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur certains principes clés.

« Nous sommes fiers d'être signataires du Pacte mondial des Nations Unies. Chez JinkoSolar, nous avons une culture d'égalité, de transparence et de responsabilité », a déclaré M. Xiande Li, président du conseil d'administration et directeur général de JinkoSolar. Nous cherchons à aligner nos opérations commerciales sur dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. »

JinkoSolar traite tous ses employés et partenaires dans l'ensemble de ses activités avec dignité et respect, protège les droits des employés, et respecte la volonté et les intérêts de chacun. Sur l'ensemble de ses sites de fabrication, JinkoSolar s'engage à ce que chaque lieu de travail offre un environnement sûr et respectueux pour chaque employé. Cela se fait par le biais de syndicats, de formations RH axées sur le travail et les droits des employés, d'audits réguliers et indépendants; et d'une plateforme de communication ouverte pour chaque employé.

Dans un effort de protection de l'environnement, JinkoSolar est devenue la première entreprise solaire à rejoindre l'initiative RE 100 en s'engageant à 100 % sur les énergies renouvelables. L'entreprise a mis son expertise et ses efforts en matière d'innovation au service de la conservation de l'eau, de l'électricité, des matières premières et du recyclage. JinkoSolar a partagé sa feuille de route pour inspirer ses partenaires et ses pairs de l'industrie et les inviter à se joindre à son parcours environnemental.

En tant que société cotée en bourse dans le NYSE, JinkoSolar est légalement tenue de produire et de tenir des registres exacts qui reflètent fidèlement toutes les transactions d'entreprise et de maintenir un système adéquat de contrôles comptables internes. Aucune forme de corruption n'est tolérée.

En tant que participant au Pacte mondial des Nations Unies, JinkoSolar s'engage à divulguer ses progrès dans la mise en œuvre des dix principes clés. L'entreprise s'engage à améliorer ses performances et à répondre aux attentes du Pacte et des Nations Unies.