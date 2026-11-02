Jinko Solar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jinko Solar hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jinko Solar 13.61 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.15 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch