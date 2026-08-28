Jinko Solar legte Quartalsergebnis vor

Jinko Solar hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jinko Solar -0.150 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.48 Milliarden CNY – eine Minderung von 30.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17.90 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch