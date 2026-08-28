Jinko Power Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jinko Power Technology A lud am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Jinko Power Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 CNY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 820.7 Millionen CNY – eine Minderung von 18.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.01 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch