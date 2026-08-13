JINJIB: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JINJIB hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

JINJIB hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3.30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -24.290 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 991.6 Millionen JPY – ein Plus von 56.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JINJIB 635.3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch