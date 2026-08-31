JinJian Cereals Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JinJian Cereals Industry veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.16 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 43.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 804.3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch