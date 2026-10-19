Jinhui Mining A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jinhui Mining A hat am 16.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.090 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Jinhui Mining A 598.4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 388.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch