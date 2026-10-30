JINHUI LIQUOR: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

JINHUI LIQUOR hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.050 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 523.5 Millionen CNY – eine Minderung von 4.16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 546.2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch