JINHUI LIQUOR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

JINHUI LIQUOR hat sich am 20.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 723.6 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 651.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch