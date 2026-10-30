Jingjin Environmental Protection A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jingjin Environmental Protection A hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.25 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.48 Prozent auf 1.60 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch