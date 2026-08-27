Jingjin Environmental Protection A präsentierte Quartalsergebnisse

Jingjin Environmental Protection A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Jingjin Environmental Protection A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.280 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 1.40 Milliarden CNY, gegenüber 1.42 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.36 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch