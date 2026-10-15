Jingbo Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jingbo Technology liess sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jingbo Technology die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 0.3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 31.58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch