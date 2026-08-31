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31.08.2026 06:37:00
Jing-Jin Electric Technologies A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Jing-Jin Electric Technologies A hat sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.15 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jing-Jin Electric Technologies A ein EPS von -0.020 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 380.8 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 618.5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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