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14.10.2026 06:37:00
Jinduicheng Molybdenum präsentierte Quartalsergebnisse
Jinduicheng Molybdenum lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.39 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.53 Milliarden CNY – ein Plus von 15.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jinduicheng Molybdenum 3.93 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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