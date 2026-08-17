JINDO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

JINDO hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

JINDO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 99.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -48.000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 3.72 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.46 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch