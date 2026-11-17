JINDO präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

JINDO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 45.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3.000 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JINDO in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 4.84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.02 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 7.38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch