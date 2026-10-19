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19.10.2026 06:37:00
Jindal Saw informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jindal Saw hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.74 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.38 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 44.72 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42.34 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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