Jindal Poly Films: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jindal Poly Films hat am 31.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.92 INR gegenüber 26.63 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Jindal Poly Films im vergangenen Quartal 4.10 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 68.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jindal Poly Films 13.11 Milliarden INR umsetzen können.

