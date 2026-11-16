Jindal Photo: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jindal Photo hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 3.15 INR. Im letzten Jahr hatte Jindal Photo einen Gewinn von 46.23 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 107.6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 1.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch