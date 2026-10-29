Jindal Hotels präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jindal Hotels lud am 27.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.56 INR. Im Vorjahresviertel hatte Jindal Hotels -0.090 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 107.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch