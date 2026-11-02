Jinan Shengquan Group Share A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jinan Shengquan Group Share A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.25 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.310 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.72 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.28 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch