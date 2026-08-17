Jinan Shengquan Group Share A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jinan Shengquan Group Share A stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.350 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Jinan Shengquan Group Share A mit einem Umsatz von insgesamt 3.41 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.89 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18.07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch