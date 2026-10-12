|
12.10.2026 06:37:00
JIN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JIN hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66.63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 87.60 JPY erwirtschaftet worden.
JIN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 334.00 JPY. Im letzten Jahr hatte JIN einen Gewinn von 356.89 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.41 Prozent auf 111.22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche voraus: SMI höher erwartet -- DAX vor freundlichem Wochenstart -- Wenig Bewegung an Asiens Börsen
Am heimischen Aktienmarkt zeichnen sich für den Wochenstart Gewinne ab. Auch am deutschen Aktienmarkt sind vorbörslich Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wagen sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.