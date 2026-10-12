JIN stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

JIN hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66.63 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 87.60 JPY erwirtschaftet worden.

JIN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 334.00 JPY. Im letzten Jahr hatte JIN einen Gewinn von 356.89 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.41 Prozent auf 111.22 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 97.22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch