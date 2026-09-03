Jin Shan Development Construction zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jin Shan Development Construction hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Jin Shan Development Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.030 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Jin Shan Development Construction mit einem Umsatz von insgesamt 726.7 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 642.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 13.09 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch