Jin Shan Development Construction informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jin Shan Development Construction äusserte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite standen 106.8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88.8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch