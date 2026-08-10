JIN AIR stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JIN AIR lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1293.95 KRW gegenüber -305.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 360.30 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 17.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 306.07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch