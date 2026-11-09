JIN AIR: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JIN AIR präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 598.60 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -534.000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat JIN AIR 413.08 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 304.34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch