Jimoty,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jimoty,Inc Registered veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 10.91 JPY. Im letzten Jahr hatte Jimoty,Inc Registered einen Gewinn von 14.97 JPY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jimoty,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 551.4 Millionen JPY im Vergleich zu 495.7 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch