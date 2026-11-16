Jimoto: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jimoto hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 17.36 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jimoto noch ein Gewinn pro Aktie von 16.03 JPY in den Büchern gestanden.

Jimoto hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch