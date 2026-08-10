Jimoto öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jimoto präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 45.29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 39.39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.30 Prozent auf 10.11 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch