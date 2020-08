Jim Rowan, ehemaliger CEO von Dyson, tritt in den Vorstand von PCH International ein

SAN FRANCISCO, 27. August 2020 /PRNewswire/ -- PCH International, das Unternehmen für Produktentwicklung und Supply-Chain-Orchestrierung für die besten Marken der Welt, gab heute bekannt, dass Jim Rowan, ehemaliger CEO von Dyson, mit sofortiger Wirkung in den Vorstand des Unternehmens berufen wird.

"Ich bewundere Jim seit langem für sein tiefgehendes Verständnis der Bedeutung von Design und Marke", sagte Liam Casey, CEO von PCH."Jim hat innovative, kategoriedefinierende Produkte auf den globalen Markt gebracht und das Verbrauchererlebnis verändert. Jim wird für PCH von unschätzbarem Wert sein, während wir weiterhin Marken dabei unterstützen, Premium-Produkte mit Schnelligkeit, End-to-End-Sichtbarkeit, Nachhaltigkeit und einem grossartigen Verbrauchererlebnis auf den Markt zu bringen".

"Jim hat einen immensen Einblick in die Marktdynamik, der Marken heute ausgesetzt sind. Seine Erfahrung beim Aufbau eines Direct-to-Consumer-Geschäfts wird eine grosse Unterstützung für unsere Kunden sein, die in einer Welt konkurrieren, in der die Erwartungen der Verbraucher steigen, die Macht der Marke entscheidend ist und in der die Lieferketten flexibel, reaktionsfähig und intelligent sein müssen", sagte Mike McNamara, Vorsitzender von PCH.

"Ich verfolge die Geschichte von PCH seit vielen Jahren. Ich bin beeindruckt von PCHs einzigartiger Produktentwicklungs- und Supply-Chain-Plattform, die den Marken Mehrwert gibt", sagte Jim Rowan. "Das Asset-Light-Geschäftsmodell von PCH ist seiner Zeit voraus und führt die Branche mit den flexibelsten, reaktionsschnellsten und transparentesten Produktentwicklungs- und Lieferkettendiensten an. Marken benötigen diese Agilität und Intelligenz, um einzigartige Erfahrungen zu liefern, die von den Verbrauchern erwartet werden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Liam, Mike und dem PCH-Team", sagte Rowan.

Informationen zu Jim Rowan

Jim Rowan wurde 2017 zum Chief Executive Officer bei Dyson ernannt, nachdem er fünf Jahre lang als Chief Operating Officer des Unternehmens tätig war. Er setzte die Strategie und die Investitionen um, die es dem Unternehmen ermöglichten, "auf die Digitaltechnik umzuschwenken", und baute dies schnell zu einem bedeutenden Kanal für das Unternehmen aus. Er trieb die Produkt- und Dienstleistungsinnovation auf die nächste Stufe und ermöglichte Dyson den erfolgreichen Eintritt in neue Märkte und Regionen. Er war federführend bei Dysons komplexem Übergang zu einer digitalen, globalen Technologieorganisation.

Bevor er zu Dyson kam, war Rowan Chief Operating Officer von Research in Motion, (BlackBerry), Executive Vice President of Worldwide Operations für Celestica und Vice President of Operations für die europäische Region von Flextronics.

Rowan gründete zwei erfolgreiche Start-ups, die übernommen wurden, und übernahm danach Positionen innerhalb der erweiterten Organisationen.

Informationen zu PCH

Unsere Kunden sind leidenschaftlich an Design, der Marke und dem Verbrauchererlebnis interessiert und kommen aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Branchen. PCH begleitet Produkte von der ersten Konzeptphase der Produktentwicklung bis hin zur Lieferung der Produkte direkt an den Verbraucher und den Einzelhandel. PCH bietet End-to-End-Sichtbarkeit und Intelligenz über die gesamte Produktlaufzeit und ermöglicht es unseren Kunden, ihr Geschäft effektiver zu betreiben und einzigartige Verbrauchererlebnisse und Dienstleistungen anzubieten.

Mit einem einzigartigen Geschäftsmodell ist PCH ein "Asset-Light"-Unternehmen, das mit einem Netzwerk von über 1000 Lieferantenpartnern zusammenarbeitet. PCH betreibt seine eigenen Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung, strategische Beschaffung, Personalisierung, Kundenanpassung, Fulfillment und globale Logistik, die innerhalb der Branche sehr differenziert sind und den Marken einen Mehrwert geben.

PCH wurde 1996 vom irischen Unternehmer Liam Casey gegründet und ist ein globales Unternehmen in Privatbesitz mit Kernaktivitäten in Cork (Irland), San Francisco und Shenzhen (China).

