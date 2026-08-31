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31.08.2026 06:37:00
Jilin Yatai Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jilin Yatai Group hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 CNY gegenüber -0.110 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24.84 Prozent auf 1.51 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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