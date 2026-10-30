Jilin OLED Material Tech A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jilin OLED Material Tech A hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 144.8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 108.1 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch