Jilin Joinature Polymer A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jilin Joinature Polymer A stellte am 31.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 97.8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jilin Joinature Polymer A 75.8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch