Jilin Joinature Polymer A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Jilin Joinature Polymer A gab am 29.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jilin Joinature Polymer A ein Ergebnis je Aktie von 0.010 CNY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.03 Prozent auf 66.0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch