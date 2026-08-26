Jilin Forest Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jilin Forest Industry hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.04 CNY. Im letzten Jahr hatte Jilin Forest Industry einen Gewinn von 0.020 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 438.9 Millionen CNY gegenüber 369.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch