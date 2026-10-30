Jilin Expressway zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jilin Expressway lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.090 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 339.5 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 356.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch