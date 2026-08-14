jigjp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

jigjp lud am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6.42 JPY gegenüber 8.19 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.10 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3.70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch