JIG-SAW, verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JIG-SAW, hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 32.25 JPY gegenüber 17.29 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1.07 Milliarden JPY gegenüber 902.1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch