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05.08.2026 06:37:00
JIG-SAW, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
JIG-SAW, hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 19.93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JIG-SAW, noch ein Gewinn pro Aktie von 12.94 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1.06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 885.3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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