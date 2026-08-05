JIG-SAW, hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JIG-SAW, hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 19.93 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JIG-SAW, noch ein Gewinn pro Aktie von 12.94 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 19.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 885.3 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch