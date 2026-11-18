Jico äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 19.00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jico noch ein Gewinn pro Aktie von -2.000 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38.88 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 36.44 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch