Jico: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jico hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 10.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8.05 Prozent auf 36.15 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Jico 39.31 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch