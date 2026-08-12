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12.08.2026 06:37:00
JICHODO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
JICHODO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 85.43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JICHODO 53.17 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.58 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 15.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 495.38 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 391.59 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11.12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13.28 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 14.94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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