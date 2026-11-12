JICHODO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JICHODO hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 58.83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 111.75 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8.24 Prozent auf 3.15 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch