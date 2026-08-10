Jibannet hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jibannet hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.87 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.000 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 810.4 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 725.8 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch